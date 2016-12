RETOUR EN BEAUTÉ DE LA “NOLITA”. UN SIXIÈME ALBUM NÉ ENTRE TEL-AVIV, NEW YORK, PARIS ET REYKJAVIK OÙ ELLE BRILLE UNE FOIS ENCORE PAR SON TALENT DE MÉLODISTE ET ARRANGEUSE

Sur la pochette, à l’esthétisme “Avengers”, elle arbore une coupe au bol et un flingue de tueuse. Un look soigné de femme fatale en noir et blanc, très graphique et bien loin des débuts folk tout en dentelles. Mais en chair et en os, dans un bel hôtel du XVIIIème arrondissement de Paris, Keren Ann est la même que toujours : silhouette élancée, cheveu long et verbe précis. Après un album éponyme enregistré à New York, des collaborations remarquées avec des artistes aussi différents que Sylvie Vartan, Emmanuelle Seigner et Bardi Johansson, bien sûr, le complice de toujours qu’elle a retrouvé pour son projet parallèle Lady&Bird, elle revient avec un sixième album qu’on peut considérer comme la plus belle réussite de sa déjà riche carrière. Distillant des ambiances contrastées, elle passe d’une ouverture électro (My Name is Trouble) au folk apaisé (You Were on Fire) avec une constante chez cette remarquable mélodiste : le souci du beau, du simple et du vrai (All the Beautiful Girls).On la découvre aussi plus joueuse, plus insouciante sur Blood on my Hands ou Sugar Mama. Entre le classicisme Brill Building et le clin d’oeil à la Prohibition, l’hommage aux années 70 qui l’ont fortement marquée, on sent poindre aussi quelques douleurs. Depuis son précédent album, Keren Ann a perdu son père et l’esprit de cette figure bien aimée hante l’album. Pour lui, elle a passé du temps à Tel Aviv, abandonnant momentanément une vie de marin – elle s’est fait tatouer une ancre sur l’intérieur du poignet et reconnaît avoir un studio dans chaque port (New York, Paris, Tel Aviv et Reykjavik). Pour lui aussi, et parce que la spiritualité la gagne sûrement, elle achève ce bel album par un poème en forme de compte à rebours de 101 (un chiffre qui la suit depuis toujours) images dont l’idée lui est venue en redescendant à pied les 101 étages d’un gratte-ciel de Taï-pei. Toujours surprenante, toujours pertinente, cette infatigable nomade musicale n’a pas fini de nous envoûter.

Florence Rajon

Start Up 160