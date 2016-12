Interview R.E.M.

NOUVEAU COUP DE MAÎTRE POUR LES GÉORGIENS QUI PROUVENT QUE LE TALENT NE DE DILUE PAS AVEC L’ÂGE.ÉCLECTIQUE, ABRASIF, MÉLANCOLIQUE, CE NOUVEAU CHAPITRE RAPPELLERA AUX FANS LES GRANDES HEURES DU GROUPE.

ENTRETIEN AVEC PETER BUCK

Vous avez enregistré dans trois différents endroits : Berlin, la Nouvelle Orléans et Nashville. Aviez-vous besoin de partir de chez vous pour trouver l’inspiration ?

Je crois qu’on avait envie de sortir de nos habitudes, de notre routine. On n’a pas envie d’enregistrer à la maison parce que c’est la maison et qu’il y a des tâches ménagères qui nous attendent! On préfère se concentrer sur la musique. Et nous adorons ces trois villes.

Ces lieux ont-ils inspiré les chansons?

Sans doute un peu. J’aime tout particulièrement rouler dans les endroits que nous traversons, j’entends de la musique par la fenêtre, ça m’inspire. Particulièrement à La Nouvelle-Orléans, où on entend toujours un jazzman incroyable et des musiciens funks exceptionnels. Au studio Hansa où nous avons enregistré, on ne pouvait pas ignorer les traces du passé (la trilogie berlinoise deBowie, entre autres, ndlr).

Comment travaillez-vous ? Chacun de votre côté ?

Chacun écrit dans son coin, puis on rassemble nos idées et on tente différents tempos, différentes gammes. En général, tout est prêt une bonne semaine avant qu’on entre en studio. Il ne reste plus qu’à travailler le chant et les textes.

Patti Smith et Eddie Vedder invités sur l’album, mais aussi Peaches, ce qui est plus inattendu…

Michael l’a croisée par hasard à Berlin. Peut-être la connaissait-il déjà? Je ne sais pas. Elle possède un bar où il aimait bien aller… Tous les invités nous apportent quelque chose de neuf, de frais et d’excitant. Quoi qu’ils fassent, c’est intéressant et ça donne à la chanson une tout autre dimension.

Que vous inspire votre longévité ?

C’est impressionnant d’être toujours ensemble trente ans plus tard, c’est une leçon d’humilité, je trouve…Mais je n’y pense pas constamment.

Ressentez-vous le besoin de travailler avec Michael et Mike, et uniquement eux ?

Disons que c’est… ce que nous savons faire! Il y a une excellente alchimie entre nous, l’inspiration ne tarit pas.

On entend de la mandoline sur ce disque. Êtes-vous son meilleur ambassadeur dans le rock ?

(Petit rire) non. Disons je sais faire deux-trois trucs. Il y a d’excellents musiciens bluegrass, genre que je ne pratique pas. J’ai mon style, mais je n’arrive pas à la cheville de ces virtuoses.

La mandoline évoquera toujours Losing my Religion…

Oui, alors que je jouais de la mandoline depuis une semaine quand on a écrit cette chanson! L’idée est arrivée de nulle part et vingt ans plus tard, on en parle encore… La mandoline est une autre façon de s’exprimer, c’est un instrument à part.

Est-ce que cette chanson vous pèse aujourd’hui ?

Non, je pense qu’elle ne m’ennuiera jamais. Je suis très fier de ce morceau, qui est excellent. Ce n’est pas celui que je préfère, mais il fait partie de ma vie, il est là, il existe.

Vous été de fervents supporters d’Obama. Est-ce toujours le cas ou faites-vous partie des déçus ?

Je pense qu’on ne pouvait pas connaître pire que le président auquel il a succédé. Je trouve qu’il s’en sort plutôt bien…

Êtes-vous toujours en contact avec Bill Berry ? Pourriez-vous tout quitter comme lui ?

Bill ne pourrait plus vivre ma vie, ni moi la sienne. Il en avait vraiment assez.

Le voyez-vous encore ?

De temps en temps, quand je suis en Georgie. Il a des gamins dont il s’occupe, mais je ne sais pas ce qu’il fait d’autre.

Quels groupes écoutez-vous aujourd’hui ?

Ces dernières semaines, j’ai acheté le nouvel album de Kanye West et The Phantom Band. C’est de loin le meilleur disque que j’ai entendu depuis longtemps.

Comment vos fans vont-ils recevoir ce disque ?

Je pense que c’est un excellent disque et qu’ils ne seront pas déçus. Il y a des chansons qui leur rappelleront certainement les années 90, mais d’autres choses aussi car c’est un grand brassage d’émotions différentes, d’horizons diverses, dans cet album. Au sein du groupe, nous sommes déjà comblés et ceux qui nous entourent aussi.

Est-ce que la voix de Michael Stipe vous touche autant qu’à vos débuts ?

Je suis toujours stupéfait, oui. Sa voix me fait frissonner, ses mots aussi. Je pense que c’est le meilleur disque qu’il ait fait.

Il a affirmé que c’était un disque moins politique…

Il me semble que c’est un disque plus gai, plus personnel. La politique, on a donné.

Allons-nous vous voir en France ?

Non, ni en France ni ailleurs je crois. On a déjà beaucoup tourné il y a deux ans et on n’a pas spécialement envie de recommencer cette fois. On n’a pas besoin de le faire à chaque fois!

Que faites-vous quand vous ne jouez pas avec REM?

Je fais de la musique avec d’autres! J’ai toujours cinq ou six groupes en chantier, j’accompagne, j’ai au moins une session deux fois par semaine, je produis. Donc la musique est omniprésente dans ma vie.

Florence Rajon

Start Up 160