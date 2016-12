Interview Miles Kane

CE GARÇON AU LOOK À LA PAUL WELLER NOUS RAPPELLE QU’EN ANGLETERRE SE TROUVENT GÉNÉRALEMENT DE GRANDS TALENTS. MILES KANE N’EST PAS QUE CHARMANT, IL TRANSPIRE LE ROCK DANS TOUTE SA SPLENDEUR

Comment était-ce pour vous de travailler seul pour la première fois ?

Cela fait déjà longtemps que je compose dans mon coin, mais il aura fallu du temps pour que j’ose enfin faire écouter aux gens ce que j’avais fait. Le succès que j’ai eu avec Last Shadow Puppets (son projet parallèle avec Alex Turner des Arctic Monkeys, ndlr) m’a fait beaucoup de bien, m’a permis de croire encore plus en moi. Ces dernières années, j’ai eu pas mal de hauts et de bas…Cet album est une victoire pour moi, car j’ai mis du temps à retrouver ma confiance et à croire en mon potentiel. Lorsque l’on est au plus mal, que l’on a plus de contrat avec une maison de disques et que l’on ne fait plus rien, c’est difficile de sortir la tête de l’eau. Mais c’est surtout ma rencontre avec Gruff Rhys des Super Furry Animals qui a été le point de départ. Je l’admirais tellement il y a quelques années que je lui avais fait écouter une démo de mes chansons pour travailler avec lui. Il a adoré et nous sommes rentrés en studio pour jouer ensemble les titres Kingcrawler et Take the Night from Me. C’étaitmagique !

Tout est allé très vite ensuite…

Oui, j’ai enregistré des parties de mon côté et il a trouvé ça génial.Ca a du être la meilleure semaine de toute ma vie, tout était tellement parfait. Nous avons ensuite été aux Studios Konk pour finir l’album. Je me sentais très libre et surtout compris. J’avais une tonne d’idées et personne ne m’empêchait de faire ce que je voulais.

Travailler avec des gens que vous admirez c’est un défi ?

C’est vrai que j’ai toujours composé et fait de la musique avec mes copains, alors ça change un peu au début lorsque l’on bosse avec des pointures, des mecs que l’on a toujours vénérés. Gruff Rhys est finalement devenu un ami, voilà ce que ça donne au bout du compte

Alex Turner est un peu comme un frère non ?

Exactement ! Je peux vraiment tout lui dire et l’on sera amis jusqu’à la mort. Il est le partenaire parfait, il se passe toujours quelque chose d’incroyable quand nous sommes réunis. Avec Gruff c’est pareil maintenant, et en plus, tout ce qu’il touche devient de l’or !

Travailler avec Liam Gallagher est une expérience aussi !

Oui, c’est un gars super ! Ilm’a dit qu’il aimait beaucoup la chanson My Fantasy, alors il l’a arrangée. Les harmonies de Liam ça ne se refuse pas (rires).

Vous définissez cet album comme le reflet de ce que vous êtes…

Je me retrouve entièrement dans cet album, je me sens moi-même, je me sens libre. J’ai une partie cachée à l’intérieur de moi que je n’avais jamais montrée au public, même à mes proches, ça fait un bien fou. Mais ce n’est pas parce que je me sens bien en solo que je vais arrêter de jouer avec Last Shadow Puppets ou les Rascals. Je veux que les gens soient fiers de mon travail. J’ai déjà commencé à écrire de nouvelles chansons, j’ai un groupe extraordinaire avec moi sur scène, je pense que je n’ai pas besoin de plus en ce moment.

La suite ne sera donc pas très différente de Colour of the Trap ?

Si, c’est possible, puisque j’aimerais beaucoup travailler avec le producteur Danger Mouse, qui a notamment collaboré avec Gorillaz, The Black Keys et The Rapture. Vous voyez la chanson de Beck Sexx Laws ? Je crois que je voudrais faire un album dans ce style-là plus tard ! J’aimerais aussi faire un disque comme Nancy Sinatra et Lee Hazelwood, mais c’est plus difficile.

Vous l’avez pourtant eu votre duo, avez l’actrice française Clémence Poesy.

Oui. Je voulais un duo à la Gainsbourg-Bardot ! Clémence a été très bien. Je l’ai rencontrée lors d’une soirée de mon label, juste au moment où je cherchais une fille pour chanter avec moi sur une de mes dernières compositions. On me l’a présentée et je lui ai demandé si elle voulait bien faire quelques essais. C’était sa première fois, mais elle s’en est très bien tirée. Elle chante plutôt bien et c’est une fille vraiment super !

Le titre, Colour of the Trap, a une signification particulière pour vous ?

C’est-à-dire que mon album mélange les styles, et chaque morceau a son propre univers, comme des couleurs différentes. Il y a plusieurs thèmes que j’aborde, et chacun a sa couleur. C’est aussi simple que cela. Ça pourrait aussi bien être le nom d’un bon film.

Et l’inspiration de ce film ?

J’ai toujours été un grand fan de Lennon, Hazelwood, Gainsbourg, T-Rex…Je voulais que cet album reflète toutes ces influences, sans pour autant les copier, bêtement.

En parlant de Lennon, tout le monde vous compare à lui et à Paul McCartney, en plus vous venez de Liverpool…

Je suis au courant… Mais je m’en fiche un peu, je ne pense pas à tout ça, je m’occupe juste de ma musique, et c’est déjà bien assez. J’ai envie de faire la même carrière que Les Beatles si je peux, c’est utopique, mais j’y aspire ! (rires)

