Interview Hubert Félix Thiéfaine

GROS PASSAGE À VIDE PUIS RENAISSANCE POUR LE POETE ET ROCKEUR AVEC CE BEL ALBUM AUX COLLABORATIONS (ARMAN MELIES, JP NATAF, DOMINIQUE DALCAN) AUSSI VARIÉES QUE RÉUSSIES

Comment avez-vous choisi les collaborateurs de cet album?

Je trouvais qu’il y avait quelque chose de féminin dans ce disque, donc je cherchais une femme. Sur les conseils d’un ami musicien et parce que je suis La Grande Sophie, j’ai découvert Edith Fambuena (la productrice, ndlr). Je ne connaissais pas son histoire. Elle a voulu travailler avec Jean-Louis Piérot, je ne savais pas qu’ils avaient fait un groupe.

Vous vous laissez facilement diriger ?

Disons que les arrangements me plaisent… ou pas. Quand je sens que c’est bien fait, on peut m’emmener où on veut !

Vous avez travaillé avec des compositeurs.

Je fais des castings! Le même texte va plusieurs compositeurs et je choisis le meilleur, enfin si il s’intègre dans ma vision de la chanson. Je demande toujours la mélodie sur une guitare ou un piano, mais il n’y en a pas un qui objet, ils font tous des arrangements. La première chose que je fais, je prends ma guitare et je me réapproprie la chanson. C’est mon seul critère. J’ai essayé avec des gens très connus, très doués et qui sont des amis et ça ne marche pas.

Vous retouchez vos textes?

Non, mon seul souci, c’est la vérité. Je veux être très précis, tout est dans le détail. Moi qui suis fou de voitures et de camions depuis que je suis tout petit, je ne supporte pas que dans un film on montre le débarquement en Normandie avec un 4×4 de 1956. Ça me choque vraiment.

Le titre de l’album fait référence Nietzsche ?

Suppléments de mensonge. J’ai tellement aimé ce titre que j’ai oublié ce qu’il expliquait ensuite. Ça m’a plu parce que j’ai un problème avec le mensonge. Comme j’ai les yeux très clairs, je pense qu’on peut voir mon cerveau à travers! J’ai toujours perçu comme un défaut, cette incapacité à mentir. J’ai une grande admiration pour ceux qui s’arrangent avec la vérité. Les femmes en particulier, qui se maquillent, mettent des talons hauts… Je suis attiré par le mensonge car la vérité n’est pas toujours bonne dire. je l’ai appris durement.

On vous a longtemps traité de marginal, mais vous n’en êtes plus vraiment un…

Pour moi la marginalité, c’est quand je crevais de faim à Paris au début des années 70, que je ne savais pas où dormir et que j’étais malade. J’ai peut-être été marginal par rapport au milieu, aux autres. Mais ce n’est pas mon problème. Je n’aime tout simplement pas faire de la télé.

Vous préférez tourner ?

Oui, mais pas non stop. Il se trouve que j’ai eu des problèmes de santé en 2008. J’ai d’ailleurs travaillé sur un disque que je n’ai pas enregistré Il devait s’appeler Itinéraire d’un naufragé. J’ai été victime d’un burn out, un épuisement, mélange de dépression, d’alcoolisme, des substances un peu zarbies, de surmenage professionnel… Je ne voulais pas faire la tournée de 2008, je sentais que j’étais au bout. Je ne l’ai pas terminée… J’ai été bien soigné et j’ai fait une thérapie. Ça m’a allégé l’esprit. J’ai abandonné mon album fantôme…

Vous avez eu une longue carrière. Vous y repensez ?

J’ai monté mon premier groupe 12-13 ans avec cette idée fixe et j’y ai passé ma vie. J’ai construit mon tombeau avec ça, un peu comme le facteur cheval. Mais j’ai réalisé les rêves de ma jeunesse. J’ai failli tout arrêter en 1983… Et puis le succès est arrivé. Je ne pouvais pas imaginer qu’avec ce que j’écrivais, j’y arriverais

Redoutez-vous le retour sur scène ?

Oui, pas pour l’alcool, mais parce que ça fait trois ans que je ne suis pas monté sur scène et finalement, c’était pas si mal d’arrêter….

Florence Rajon

Start Up 160