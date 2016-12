Interview de Marion Cotillard

LUMINEUSE DANS LES PETITS MOUCHOIRS DE SON COMPAGNON GUILLAUME CANET, MARION COTILLARD NOUS EN DIT PLUS SUR LES COULISSES DE CE FILM DE COPAINS

Vous avez rencontré Guillaume Canet en 2003, sur le tournage de Jeux d’enfants. Aujourd’hui, vous jouez dans Les Petits Mouchoirs, le plus personnel de ses longs-métrages… Comment ce projet est-il né ?

Ça faisait longtemps que Guillaume voulait faire un film sur une bande de potes, explorer la dynamique qui se crée dans un groupe, parler d’une génération de gens entre 30 et 40 ans, aussi stables que paumés. Pendant les vacances, ces copains lèvent leurs « petits mouchoirs » : ces secrets qui font que, parfois, on se ment à soi-même et à ses proches. Guillaume a situé l’action au Cap – Ferret. C’est un endroit où il va depuis treize ans et où il a pris les décisions les plus importantes de sa vie. Un lieu qui m’est aussi très cher. Ce film est en partie autobiographique : pour créer une galerie de personnages authentiques, il a choisi des comédiens qui sont ses amis dans la vie, comme François Cluzet ou Jean Dujardin, avec qui il était à la maternelle ! Nous nous connaissons tous depuis longtemps.

Quelle était l’atmosphère pendant le tournage ?

Drôle, touchante…Un étrange mélange de fiction et de réalité. Pour ce film, il ne suffisait pas de se glisser dans la peau d’un personnage, il fallait aussi entrer dans celle des autres, car un groupe forme un tout, une sorte de magma. Avant le tournage, nous avons passé une semaine au Cap – Ferret, dans la maison qui sert de décor au film. Nous étions collés les uns aux autres, nuit et jour, pour répéter, mais surtout pour « vivre » avec nos personnages et leur donner un passé commun. Le scénario était très structuré, mais pas figé : Guillaume a gardé les répliques des uns et des autres. Le tournage a duré deux mois. C’était un peu comme être sur les planches d’un théâtre où chaque petit accident devient magique, surprenant.

Jouer sous la direction de votre compagnon, c’est difficile ?

C’est formidable ! Derrière la caméra, Guillaume est très perfectionniste, mais il est en empathie avec ses comédiens. J’ai travaillé avec des metteurs en scène qui avaient tellement de mal à exprimer ce qu’ils attendaient et à me guider dans le jeu, que j’aurais préféré qu’ils ne me disent rien. Guillaume a le don de trouver les mots justes pour vous connecter à votre personnage. J’ai rarement eu autant de facilité à atteindre de telles émotions au cinéma ! Il ne m’a jamais accordé plus d’attention qu’aux autres. Il s’agit d’un film choral, il n’y a pas de premier rôle : pour jouer le jeu, il fallait faire partie de la bande.

Depuis La Môme, vous multipliez les aventures musicales : de Franz Ferdinand à Yodelice, alias Maxim Nucci, avec qui vous avez chanté et joué de la basse, à l’Olympia, en mars dernier…

J’ai toujours rêvé de faire partie d’un groupe et Maxim, un ami depuis dix ans, m’a fait le sublime cadeau de m’inviter à intégrer le sien. Au départ, il m’a appelée pour faire les chœurs sur son nouvel album, mais nous avons fini par faire un duo. Puis il m’a demandé de participer à sa tournée : pour qu’on ne me reconnaisse pas, je suis montée sur scène avec un chapeau et un costume d’homme, sous le pseudo de Simone, le prénom de ma grand-mère qui rêvait d’une carrière de chanteuse ! J’ai toujours joué de la guitare, mal, en autodidacte mais avec passion. Maxim m’a poussée à apprendre la basse, mon instrument préféré.

Vous avez le rôle principal dans Midnight in Paris, de Woody Allen, aux cotés d’Owen Wilson, de Kathy Bates, de Carla Bruni-Sarkozy…

Woody Allen a le pouvoir de transformer les comédiennes, de les rendre « woodyalleniennes » : il a choisi mes vêtements – souvent des costumes masculins – mon maquillage, mes coiffures, m’a fait changer de dégaine, d’accent… Et il m’a fait hurler de rire ! il n’y a que lui pour inventer des phrases comme : « J’aimerais terminer sur un message d’espoir. Je n’en ai pas. En échange, est-ce que deux messages de désespoir vous iraient ? »

Propos recueillis par Paola Genone pour L’Express Style