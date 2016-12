Interview Ben Harper

TOUJOURS AVEC SA BANDE DE SKATEURS, LES RELENTLESS7, BEN HARPER S’OFFRE UN DIXIÈME ALBUM REMPLI DES MESSAGES FORTS ET DE COLLABORATIONS DIVINES. ENTREVUE AVEC UN HOMME PRÊT A TOUT DONNER

Encore un album avec les Relentless7, vous avez trouvé votre voie ?

Tout est très exaltant avec eux ! Très excitant aussi. Il y a trois raisons pour lesquelles je me sens bien avec ce groupe. La première c’est que je ressens encore l’évolution de ma musique et je me sens grandir à l’intérieur. L’évolution se fait parce que les temps changent, les industries changent. Cela ne veut pas dire non plus que mon approche est complètement différente, mais seulement je suis quelqu’un plein d’espoir, et j’ai foi en l’évolution. La deuxième raison est que je me sens toujours autant mystifié par le processus d’enregistrement d’un disque. Après chaque album que je finis, je ne sais jamais si je vais pouvoir en faire un autre…La possibilité de donner vie à la musique est une chose mystérieuse, je pense que je sais, mais au final, je ne sais pas vraiment ce que je fais. Et enfin, la raison la plus importante à mes yeux, c’est que je continue de croire en ce que la musique peut apporter aux gens et au monde.

Give Till It’s Gone semble être un condensé de tout votre chemin musical : vous êtes à la fois vulnérable et puissant.

Je pense que chaque chanson est une partie de mon expérience, de ce dont j’ai été témoin dans ma vie. Un musicien; ou un artiste; ne devrait jamais s’aventurer à définir sa propre musique. C’est malsain. Si j’avais dû analyser objectivement mon œuvre, je serais devenu imbu de moi-même, je n’aurais pas évolué dans le bon sens. Je n’aurais jamais sorti Fight for your Mind, ni Both Sides of the Gun ou Lifeline. Je ne me suis jamais senti obligé de faire des chansons, ni de créer quelque chose d’extraordinaire, les choses viennent simplement, c’est indépendant de moi. Je n’ai jamais rien eu à prouver à qui que ce soit, tout comme personne ne m’a jamais demandé de comptes. C’est ma motivation.

Travailler avec Ringo Starr et Jackson Browne, c’est une véritable consécration !

C’est un rêve qui revient réalité ! C’est le meilleur batteur au monde et il choisit de venir jouer avec moi…Je suis honoré. En 1994, si l’on m’avait dit que Ringo Starr et Jackson Browne seraient invités sur mon dixième album, je n’y aurais jamais cru. Pincez-moi ! Il m’a

choisi ! Si je m’écoutais, j’aimerais collaborer avec le WuTanClan et Bob Dylan (rires). Je suis ouvert à toutes propositions.

Et quelle est votre inspiration aujourd’hui ?

C’est mon vécu et surtout les gens autour de moi. Il n’y a pas réellement de limites. Chaque album que j’ai composé est différent. Give Till It’s Gone a été enregistré de la façon suivante : je propose une idée ou une mélodie aux autres et l’on travaille directement dessus, comme un chien qui court après un lapin ! (rires). La beauté d’une chanson est qu’elle peut s’orienter de mille façons différentes. Mon rôle le plus important, est de deviner quelle sera la voie à suivre parmi toutes les directions possibles. Je poursuis ce but : trouver un sens à ma chanson, parmi des millions. C’est d’ailleurs pourquoi je continue de dire que la musique reste une énigme à mes yeux.

Est-il vrai que la chanson Rock’n’roll is Free vous a été inspirée par Neil Young lors d’un de ses concerts ?

La rumeur dit vrai ! Je me trouvais dans la fosse, durant son concert, et j’ai assisté à un des plus grands moments de ma vie ! Pendant qu’il jouait Keep on rockin in the free world, j’ai eu des flashs dans ma tête qui disaient «rock and free and rock and free and rock and free». D’où la chanson Rock’n’roll is Free dans l’album, libre dans tous les sens du terme.

Vous dites ne jamais vous attarder sur le passé, vous ne réécoutez donc pas vos premiers disques ?

Non…Enfin parfois quand je suis chez moi, au calme. Vous savez, je les joue aussi souvent que je peux sur scène, alors je n’ai pas besoin de les entendre. Elles font tellement partie de moi.

Give Till It’s Gone, c’est encore un message lourd de sens, vous avez cette habitude…

Pour moi, cela veut dire beaucoup de choses. J’ai choisi ce titre pour l’album car je percevais son potentiel. On peut y trouver beaucoup de significations, mais tout dépend de votre propre interprétation. Je suis conscient que certains de mes titres sont évidents, comme Welcome To The Cruel World, Fight For Your Mind…Vous savez, je pense que mes intentions sont plutôt claires ! (rires). Give Till It ‘s Gone peut vouloir dire : ne baissez pas les bras, donnez tout ce que vous avez, donnez jusqu’à la mort, donnez à tous votre argent… Tout dépend de là d’où vous venez.

Certaines de vos chansons sont particulièrement porteuses d’espoir, par exemple : I will not be broken, Spilling faith, Pray that our love sees the dawn…C’est votre philosophie aujourd’hui ?

Le disque répond à cette question avec clarté. Mes paroles suffisent d’elles-mêmes pour décrire l’homme que je suis dorénavant. Je pense que les gens comprennent rapidement ce que je veux faire passer comme message. Là, j’aurai fait mon boulot. Je me dois d’être anticonformiste, de ne pas répondre aux modes musicales, de ne pas refaire le même disque indéfiniment. Je suis assez content du résultat. Mon boulot, c’est ne de jamais me reposer sur mes acquis.

C’est pourquoi vous multipliez les projets, comme récemment avec Fistful of Mercy, accompagné de Joseph Arthur et de Dhani Harrison, fils de Georges Harrison. Vous avez le don d’ubiquité ?

Oui ! (rires).La musique me rend meilleur, alors je fais en sorte d’en faire le plus possible. La raison de ma présence sur cette planète et de réaliser toutes ces choses, je le sens. Par exemple, Bill Gates est là pour faire avancer la technologie, sans vouloir me comparer à lui mais pour utiliser une référence que tout le monde connaît. Il faut accomplir les choses que l’on ressent à l’intérieur et celles pour lesquelles on est bons. Je vois chaque nouvelle étape comme un nouveau challenge.

Quel est votre prochain challenge ?

Mon futur disque, même si je ne sais pas à quoi il pourra ressembler pour le moment. Je travaille dur pour réussir à écrire des chansons. C’est très difficile, même si ça n’y paraît pas (rires). Essayez donc d’en écrire une, vous verrez ! J’ai beaucoup de morceaux à mon actif, mais seulement parce que je ne fais que ça.

Melody Leblond

Start Up 162