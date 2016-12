Interview Ayo

PLUS DENSE, PLUS RICHE, PLUS ÂPRE… LA NOUVELLE AYO SORT LES GRIFFES ET CA LUI VA BIEN.

Pourquoi avoir enregistré à New York ?

J’adore enregistrer là-bas et mes musiciens, le guitariste de Lenny Kravitz et la bassiste Gail-Ann Dorsey (David Bowie) y vivent. Quant à mon batteur, c’est un authentique nomade. C’est la première fois que je produis un album toute seule. C’était très important d’avoir ces musiciens avec une couleur rock 70’s que j’aime. On a enregistré dans un studio vintage vraiment parfait, pas grand, humain. C’était un plaisir de faire ce disque.

On sent plus d’énergie chez vous, mais aussi un registre tout neuf…

Je devais changer. J’avais déjà fait du folk/soul sur les premier et deuxième albums. J’ai écouté beaucoup de reggae et de soul, mais aussi du rock, grâce à ma mère. Et curieusement, ça ressort avec l’âge. La soul, le jazz, le blues, l’afrobeat et le rock, pour moi, tous ces genres ont la même origine. Tant que la musique est sincère. Et puis ma vie a été bouleversée ces deux dernières années. J’ai subi une opération assez délicate après une grossesse extra-utérine qui s’est déclarée pendant ma dernière tournée. Je pensais que je ne pourrais plus avoir d’enfant, j’ai traversé une période sombre et en même temps, c’est la vie! Tout ça m’a donné envie de vivre encore plus intensément car on ne sait pas combien de temps il nous reste! Je peux être heureuse de tout ce qui m’arrive, de vivre de ma musique et d’avoir des gens qui se déplacent pour m’entendre. Je n’ai plus envie de perdre mon énergie pour des choses qui n’en valent pas la peine.

Vous avez malgré tout eu une petite fille qui donne son nom à l’album…

Oui, j’étais enceinte de 5 mois pendant l’enregistrement du disque. C’était parfait avec les hormones, ma voix était plus forte. Aujourd’hui, Billie-Eve a 6 mois, elle me donne beaucoup de force. Mais surtout, si j’ai donné son nom à l’album, c’est que pour moi, la foi, la croyance (Billie Eve est un jeu de mot sur “Believe”, croire) est indispensable. Rien n’est impossible quand on croit. On est créatif, inspiré, confiant…

Vous avez travaillé avec –M- mais sur deux chansons seulement…

On s’est croisé à Londres il y a trois ans, pour un grand jam organisé par Damon Albarn. On a joué, Mathieu et moi avec Flea (The Red Hot Chili Peppers).Après ce concert, nous sommes devenus amis. C’est un musicien comme il y en a peu en France. Il est très ouvert, il a un univers qui part dans toutes les directions, il a une vision. C’est quelqu’un qui écoute. C’était un plaisir de travailler avec lui. Quand il est venu en studio, mes musiciens américains étaient épatés. Ils ne voulaient plus le laisser repartir! C’était un moment magique.

Y a-t-il une chanson qui vous tient particulièrement à cœur ?

How Many People, qui ouvre l’album, m’est chère. Ça s’adresse à tout le monde, y compris à moi-même : où sont les Nelson Mandela, les Martin Luther King aujourd’hui?

Florence Rajon

